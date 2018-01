Brexit gefährdet 1.000 Jobs in Österreichs Automobilbranche

Im Falle eines harten Brexit sind in der österreichischen Automobilbranche rund 1.000 Jobs gefährdet. Zudem droht der heimischen Automobilzulieferindustrie ein Umsatzrückgang von rund 480 Mio. Euro, geht aus einer aktualisierten Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte hervor.

“Der Brexit stellt eine große Gefahr für Jobs in der österreichischen Automobilzulieferindustrie dar”, so Ben Trask, Partner bei Deloitte Österreich und Brexit-Experte, zur APA. Deloitte hat die potenziellen Folgen eines harten Brexits für die Automobilzulieferindustrie analysiert. Demnach werden in Österreich rund 3.100 Personen aufgrund des britisch-europäischen Autohandels beschäftigt. Durch einen harten Brexit würde die Beschäftigtenzahl auf rund 2.100 sinken.