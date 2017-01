Brexit-Angst schickt Pfund auf Talfahrt

Mit dem Pfund ging es zuletzt deutlich bergab - © APA (AFP)

Das britische Pfund ist wegen der Sorge vor den Folgen eines harten Brexit-Kurses der Regierung in London abermals massiv unter Druck geraten. Montagfrüh sackte der Kurs der britischen Währung erstmals seit Oktober wieder unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs am Montagmittag bei 1,2059 Dollar. Seit dem Brexit-Votum hat die britische Währung etwa 20 Prozent an Wert eingebüßt.