Bresner Heimsieg gegen Hörbranz mit einem Schönheitsfehler

Zweifachtorschütze Adem Kum wurde beim 4:2-Heimerfolg von SK Brederis gegen Abstiegskandidat FC Hörbranz zu Unrecht ausgeschlossen.

Brederis traf am 19. Mai in der 22. Runde der Landesliga zuhause auf Eco-Park FC Hörbranz. In einem torreichen Spiel vor ca. 220 Zuschauern gelang Brederis ein 4:2 (3:0) Sieg.