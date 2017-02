Brennessel: Humorvolles und Witziges aus Rankweil

Ein Programm der Extraklasse wird wieder erwartet, wenn das Brennesseltream Peter Wöß, Martin Salzmann und Harald Keckeis am Funkensamstag im wohl ausverkauften Vinomnasaal für Lachsalven ohne Ende sorgt. Von der Bürgermusik gibt es passend dazu stimmungsvolle Blasmusik mit feinem Gesang. Man darf gespannt sein, was das Trio Wöß, Salzmann und Keckeis diesmal als Höhepunkt dem Publikum präsentiert. Hoppalas und Missgeschicke aus der Bevölkerung, von Vereinen, Zünften und Privatpersonen von Rankweil und Umgebung der letzten zwölf Monate werden humorvoll vorgetragen. Wöß und Co. nehmen sich aber kein Blatt vor den Mund und werden die Anekdoten und lustige Zwischenfälle ohne Wenn und Aber dokumentieren. Der Spaßfaktor steht absolut im Vordergrund.