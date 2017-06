Brennendes Auto hielt neben Sägewerk: Großbrand in OÖ

Wie hoch der Schaden ist, stand vorerst nicht fest - © APA/Webpic

Ein brennendes Fahrzeug dürfte am Dienstag einen Großbrand in einem Sägewerk in Lengau (Bezirk Braunau) ausgelöst haben. Ein Großaufgebot von rund 220 Feuerwehrleuten aus den umliegenden Gemeinden, teils auch aus dem benachbarten Bundesland Salzburg, stand im Einsatz. Es wurde erwartet, dass dieser noch bis in die Nacht hinein dauert, wie Abschnittskommandant Josef Maderegger der APA sagte.