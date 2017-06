Brennende Autos in Bludenzer Tiefgarage – Brandstifter gefasst

Bei dem Brand erlitten mehrere Personen eine Rauchgasvergiftung, vier Fahrzeuge brannten aus, weitere Autos wurden durch die Hitze und Rauchgase schwer beschädigt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Zum Motiv des Mannes machte die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben. Die Einsatzkräfte wurden am 11. Mai gegen 0.20 Uhr alarmiert, weil ein Auto in der Tiefgarage brannte und das Feuer auf weitere drei Pkw übergriff. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner der Anlage aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz der Vorsichtsmaßnahmen zogen sich mehrere Personen eine Rauchgasvergiftung zu. 89 Bewohner der zur Tiefgarage gehörigen Wohnanlage wurden von der Rettung vorsorglich untersucht, acht wurden zur weiteren Behandlung ins LKH Bludenz eingeliefert. Weitere acht Bewohner behandelten die Rettungskräfte ambulant. Gegen 1.30 Uhr waren die Flammen gelöscht, die auch Teile der Tiefgaragendecke stark beschädigten.

