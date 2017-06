Breivik beruft beim Europäischen Menschenrechtsgericht

Breivik tötete 77 Menschen - © NTB Scanpix

Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik, der seinen Namen in Fjotolf Hansen geändert hat, hat eine Berufung beim Europäischen Gericht für Menschenrechte eingereicht. Das teilte sein Anwalt am Donnerstag mit und gab als Grund die Haftverhältnisse an.