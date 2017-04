Breites Sortiment für Küche und Haushalt

Flaschaputzr, Kleidrbügl, Gläsr, Pfanna und Häfa“: All das gibt es seit Anfang Dezember in der Bludenzer Innenstadt wieder zu kaufen. „Bäsa & meh“ nennt sich das neue Geschäft von Melanie Espen und Arnold Tschofen, das das Sortiment von „Tschofen Tischkultur und Küche“ ergänzt. Als „Nahversorger für den Küchenbedarf“ sieht Melanie Espen ihr neues Geschäft. „Viele Dinge, die wir täglich brauchen, gibt es ja sonst nicht mehr in der Innenstadt zu kaufen“, sagt sie.

Während das Stammgeschäft in der Wichnerstraße auf edle Porzellanwaren und hochwertige Kochartikel setzt, zielt „Bäsa & meh“ eher auf preisbewusste Kunden ab: „Wir haben auch für eine junge Familie, die sich die erste Küchenausstattung leistet, das Richtige“, sagt Espen, die gleichzeitig aber festhält, dass ihr „a billigs Glump“ ganz sicher nicht ins Geschäft kommt. „Unsere Kehrschaufeln zum Beispiel sind aus Emaille und aus österreichischer Produktion, unsere Wäscheständer sind rostfrei“, streicht die Inhaberin heraus, dass sehr wohl auf Qualität Wert gelegt wird. Auch eine fachkundige Beratung ist im neuen Fachgeschäft in der Werdenbergerstraße selbstverständlich. „Damit wollen wir bei unseren Kunden punkten und heben uns diesbezüglich ganz klar von den Möbelhäusern und Supermärkten ab“, gibt die Geschäftsführerin an.

Große Nachfrage

Tausende Artikel sind im 70 Quadratmeter großen Geschäftslokal lagernd. Dass Bedarf nach dem neuen Fachgeschäft besteht, davon ist die Wahl-Bludenzerin überzeugt: „Viele Einheimische hatten schon im Stammgeschäft in der Wichnerstraße nach den Haushaltsartikeln gefragt, obwohl im Geschäft gar kein Platz dafür war.“ Jetzt haben „Bäsa, aber auch vieles meh“ in der Werdenbergerstraße im Herzen der Altstadt ihren eigenen Laden bekommen.