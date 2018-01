Breites freiwilliges Engagement für die Integrationsarbeit in Vorarlberg

Bregenz - Die Engagement-Werkstatt Flüchtlingsintegration unterstützt Freiwillige, die Flüchtlinge im Integrationsprozess begleiten, durch zahlreiche Fachmodule sowie durch Vernetzung. Beim landesweiten Vernetzungstreffen am Freitag, 26. Jänner, informierten Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und Fachinstitutionen die rund 100 interessierten Teilnehmenden über den Stand der Integrationsarbeit in Vorarlberg.

Landesrat Erich Schwärzler lobte die Arbeit der vielen freiwillig Engagierten. Diese leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Integration in Vorarlberg. “Die Vernetzung sowie der regelmäßige Austausch aller Beteiligten sind wesentlich für das Gelingen der gemeinsamen Bemühungen”, sagte Schwärzler. Neben einem allgemeinen Überblick über den Stand der Integrationspolitik in Vorarlberg berichteten Fachleute aus der Landesverwaltung über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Sprache, Arbeitsmarkt, Wohnen und Strukturen der Integrationsbegleitung.