Breite Zustimmung für Rechnungsabschluss

Der Überhang erkläre sich aus nicht verrechneten, aber bereits veranschlagten Investitionskosten im Wasser-/Siedlungsbau in Gurtis. Erfreulicherweise müsse auch die budgetierte Rücklagenentnahme in Höhe von 444.300 Euro nicht getätigt werden, da quer über alle Haushaltsstellen gegenüber dem Voranschlag ein Minderaufwand gebucht werden könne. „Bei den Abgangsdeckungsbeiträgen sowie den Transfer- und Beitragszahlungen war gegenüber dem Voranschlag ein Mehraufwand von fast 500.000 Euro zu verzeichnen, der erfreulicherweise durch deutliche Mehreinnahmen abgedeckt werden konnte.“ Eine Steigerung gab es auch bei den Personalkosten und zwar um vier Prozent auf rund vier Millionen Euro. Der Schuldenstand per 31. Dezember 2016 beläuft sich inklusive Leasingverpflichtungen auf 22 Millionen Euro, der Großteil davon resultiere aus langfristigen Verbindlichkeiten für Kanal- und Wasserbau.