Breite Front zur Erhaltung der VGKK

Am Mittwoch präsentierte sich eine breite Front aus 20 Partnern aus dem Gesundheitssystem, die für den Erhalt der Vorarlberger Gebietskrankenkasse kämpfen will.

Der Obmann der VGKK Manfred Brunner geht es in erster Linie um Beitragshoheit. Die Beiträge der Vorarlberger sollen im Land bleiben und nicht zentral verwaltet werden. “Die Gesundheitspolitik soll im Land gemacht werden und nicht in Wien”, erklärte er im Zuge der Pressekonferenz.

Laut Brunner würde eine Österreichische Krankenkasse bedeuten, dass Leistungen nur aus einem zentralen Topf bezogen werden. “Da werden wir unter die Räder kommen”, versichert Brunner. Außerdem werde das Gesundheitssystem teurer werden und es werde zu Unterversorgungen kommen. Deshalb hofft Brunner jetzt, dass Landeshauptmann Markus Wallner in Wien standhaft bleibt, “obwohl es Verlockungen gibt, die den Pflegeregress betreffen.”

Gesundheitslandesrat Christian Bernhard warnt davor, sich vorgezogene Sorgen zu machen. “Es stehen immer noch Entscheidungen aus. Trotzdem beobachten die LH-Leute und die Gesundheitsreferenten der Länder die Entwicklungen ganz genau”, versichert Bernhard. Es brauche Spielräume, um auf regionale Bedürfnisse einzugehen. “Deshalb brauche ich in der Landeskasse einen starken Partner”.

Der Obmann der niedergelassenen Ärzte Burkhard Walla sprach sich ebenfalls gegen eine Fusion der Krankenkassen aus. “Wir Ärzte wissen genau, wo der Schuh im Gesundheitssystem drückt. Würde das Geld aus Vorarlberg nach Wien transportiert werden, würde das den Patienten schaden”, so Walla. Außerdem wäre es laut Walla fatal, Entscheidungen für Vorarlberg in Wien zu treffen.

Die Partner schließen sich der “Salzburger Deklaration” gegen eine Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen an. “Die Salzburger Deklaration geht weiter, ähnliche Bestrebungen gibt es in allen Ländern”, so die Verantwortlichen.