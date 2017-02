Breitbandoffensive: Vorarlberg will flächendeckend 100 Mbit/s

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und die Vorarlberger Landesregierung stocken die Breitbandoffensive im Ländle auf. Da man das ursprüngliche Ziel für 2020 (30 Mbit/s in ganz Vorarlberg) bereits 2017 erreichen werde, strebt man nun 100 Mbit/s an. Dies gab man bei einer gemeinsamen Erklärung am vergangenen Donnerstag bekannt, ohne ein dezidiertes Zeitfenster zu nennen.

Langfristig ist eine Glasfaservollanbindung für ganz Vorarlberg geplant. Die Kosten hält Landeshauptmann Markus Wallner für überschaubar.