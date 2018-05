Bregenzerwälder Chöre international erfolgreich

Schulchor „Cantoccini“ und Jugendchor „Da capo al fine“ brillierten bei Europäischem Musikfestival.

Lingenau. 29 Schülerinnen und Schüler des Schulchores „Cantoccini“ der Musikmittelschule Lingenau und 33 Jugendliche des Jugendchores „Da capo al fine – Bregenzerwald“ nahmen am „Europäischen Musikfestival für die Jugend“ in Neerpelt/Belgien teil. Insgesamt nahmen 85 Kinder- und Jugendchöre mit 3200 Kindern und Jugendlichen aus 24 verschiedenen Ländern trafen sich bei dem Bewerb.

Sensationelle Leistung

Der Chor „Da capo al fine – Bregenzerwald“ sang in der Kategorie C „Gemischte Jugendchöre“ unter der Leitung von Ingrid Held und Martin Ritter ein Programm von zwölf Minuten Dauer. Darunter waren das eigens für den Wettbewerb komponierte Pflichtstück und ein Volkslied, das laut Wettbewerbsbedingungen einstimmig ausgeführt werden musste. Der erst in seinem zweiten Jahr stehende Jugendchor, der sich aus ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Musikmittelschule Lingenau zusammensetzt, erreichte einen sensationellen ersten Preis.

Singen auf höchstem Niveau

Der Schulchor „Cantoccini“ der Musikmittelschule Lingenau unter der Leitung von Ingrid Held trat in der Gruppe A2, „Kinderchöre bis 14 Jahre“ an. Auch in dieser Kategorie war ein Programm von 12 Minuten Länge gefordert. Zum Programm zählte ebenfalls ein eigens komponierten Pflichtlied und ein einstimmig ausgeführtes Volkslied. Der Schulchor wurde mit einem „1. Preis cum laude“ ausgezeichnet und durfte anschließend am Abend noch an einem Laureatenkonzert teilnehmen. Begleitet wurden beide Chöre am Klavier von Musiklehrer Martin Gallez.

Parade durch die Stadt