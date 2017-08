Bregenzer Hafenfest lockt an den See

Zum Sommerfinale wird in Bregenz traditionell noch einmal richtig gefeiert, obwohl „die Landeshauptstadt nicht nur während der Sommermonate zur Hochburg des Tourismus wird“, wie Bgm. Markus Linhart in seiner kurzen Ansprache zur offiziellen Eröffnung des diesjährigen Hafenfestes meinte. Im Zentrum des Events steht einmal mehr das Aufzeigen der Vielfältigkeit der Gastronomie. Das gelingt den 17 Wirten an den unterschiedlich ausgerichteten Ständen bestens. Von Crêpes über Donuts bis hin zu Meeresfrüchtepaella oder Flammkuchen und natürlich deftigen Würsten reicht das Angebot. Dazu werden Weine bekannter Winzer sowie verschiedenste Bierköstlichkeiten, Whiskys und Cocktails serviert.

Fassanstich und Feuerwerk

Bereits beim Fassanstich durch Bgm. Markus Linhart, Heinz Huber (Mohrenbräu) und Stadtmarketing-GF Robert S. Salant am Freitagabend zeigten sich die zahlreichen Gäste, darunter etwa Vizebgm. Sandra Schoch, StR Elisabeth Mathis, StR Ingrid Hopfner, der Dorener Bürgermeister Guido Flatz, Walter Pfanner (Pfanner & Gutmann), Walter Egle (Showfactory), Robert Vögel (Schuh Vögel) oder Baumeister Alexander Giesinger, von der Atmosphäre am See begeistert. Für Begeisterung wird auch das großartige Feuerwerk heute Abend, das gratis bestaunt werden kann, sorgen. Neu in diesem Jahr ist die „Green Stage“, auf welcher Bands für entspannenden Sound inmitten der grünen Wiese sorgen.