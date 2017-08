Bregenzer Gastronomie im Umbruch: Hafenrestaurant und KUB Café wechseln Pächter

Das Hafenrestaurant Bregenz ist bald in neuen Händen: Stefan Köb, der Verantwortliche hinter der Beachbar Bregenz, dem Café Bar LuSt und dem Holi Festival in der Messe Dornbirn, wird gemeinsam mit Lukas Buttazoni das Restaurant direkt am Bregenzer Hafen übernehmen. “Ich führte das Hafenrestaurant 17 Jahre lang, das reicht”, erklärt Noch-Pächter Hubert Hübler auf VOL.AT-Anfrage.

Köb übernimmt Hafenrestaurant

Mit Februar 2018 wird der Pächterwechsel vollzogen, zum Hafenrestaurant gehört auch die Bewirtschaftung der Schiffsgastronomie der Vorarlberg Lines. Man habe gemeinsam mit den Vorarlberg Lines bereits konkrete Vorstellungen für das Restaurant direkt am Hafenbecken, bestätigt Köb. Man will damit jedoch erst an die Öffentlichkeit treten, wenn alles in trockenen Tüchern ist.

Kein Pächterwechsel bei Gösserbräu

Hübler betreibt neben dem Hafenrestaurant in Bregenz auch noch das Gösserbräu sowie zwei Hotels in Lindau. Diese werde er auch weiterhin betreiben, versichert der Gastronom. Entgegen anders lautender Gerüchte stehe beim Wirtshaus am See jedoch kein Wechsel bevor, versichert Wirt Martin Berthold. Man habe zwar einen neuen Geschäftsführer, das wäre aber alles.

Foto: MiK

KUB Café sucht Pächter

Doch auch beim Kornmarktplatz bahnen sich Veränderungen an. Das Kunsthaus Bregenz sucht für das KUB Café einen neuen Pächter. Er habe den Pachtvertrag gekündigt, bestätigt Rainer Troy, der auch das Theatercafé leitet. Grund sei, dass versprochene Investitionen nicht getätigt wurden und daher die notwendige Wirtschaftlichkeit nicht gegeben sei. Die Kündigung werde mit Ende November schlagend.

Reblaus schließt Ende August

Auch die Reblaus, Lieblingsgasthaus der Jahre 2012 und 2015 der essen.VOL.AT-Nutzer, schließt mit Ende August ihre Pforten. Grund seien gesundheitliche Probleme, erklärt Wirtin Christiane Rainer-Seibl via Facebook. Ob es an selber Stelle ein anderes Gasthaus geben wird, ist noch offen.

Heino Huber: “Maurachbund bleibt”

Auch beim Maurachbund stehe entgegen der Gerüchten keine Veränderung an, versichert Heino Huber gegenüber VOL.AT. Derzeit ist er noch als kulinarischer Berater bei der Eilguthalle in Lindau engagiert. Es gibt zwar Überlegungen für ein weiteres Projekt, auf den Maurachbund werde dies jedoch keine Auswirkungen haben.