Bregenzer Festspiele: Jubel und Buhs für den Puppen-“Moses”

Die 72. Bregenzer Festspiele haben am Donnerstagabend nach der trotz Regens überschwänglich aufgenommenen “Carmen” auf der Seebühne nachgelegt – und polarisieren mit Gioachino Rossinis “Moses in Ägypten” in der Inszenierung der jungen Lotte de Beer. Die hat sich für das Semi-Oratorium Unterstützung des Puppentheaters Hotel Modern geholt. Großer Jubel und deutliche Buhs waren die Quittung.

Dass Rossinis Opera seria über Moses' Kampf um die Entlassung seines Volkes aus der ägyptischen Gefangenschaft nur selten gespielt wird, hat nicht zuletzt dramaturgische Gründe – gibt es doch leichtere Aufgaben für den Repertoirebetrieb, als die Teilung des Roten Meeres oder biblische Plagen auf die Bühne zu bringen. Die Niederländerin De Beer, die sich in Österreich unter anderem durch ihre Arbeiten für die Wiener Kammeroper einen Namen gemacht hat, griff zum Kniff, das Rotterdamer Theaterkollektiv Hotel Modern hinzuzuziehen. Ihre Landsleute lösen mit bewegten, mitgefilmten und projizierten Miniaturpuppen diese Inszenierungsproblematik auf und erschaffen ganze Welten mit ihren kleinen Figuren. Die so entstehenden Livefilme als Übersetzung der ansonsten lediglich geschilderten Passagen im Libretto scheinen jedoch nicht alle Operngeher zu erfreuen. Einhellig hingegen der Jubel für die Sängerriege. Allen voran stachen die deutsche Koloratursopranistin Mandy Fredrich in der Rolle der Pharaonengattin Amaltea und Goran Juric in der Titelrolle aus dem insgesamt guten Ensemble heraus. Musikalisch geleitet wurde dieses im Graben von Enrique Mazzola, der die Wiener Symphoniker zwar nicht übermäßig spritzig, aber doch beweglich und stimmunterstützend durch den Abend leitete. So oder so können sich Puppen- wie Opernfreunde einen spontanen Besuch der ausständigen zwei Aufführungen des "Moses" jedoch eher abschminken: Beide Vorstellungen sind bereits restlos ausverkauft.