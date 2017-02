Bregenzer Eisstockschützen sehr erfolgreich

Die Aktiven des ESC Bregenz jubeln über ihre großartigen Erfolge bei den österreichischen Meisterschaften in Marchtrenk. Zweimal Gold und einmal Silber für Susi Sohm Armellini und Co. war die Ausbeute. Für Susi Sohm-Armellini war es vor ihrem Start bei den Europameisterschaften in Pisek (Tschechien) eine mehr als gelungene Generalprobe. Mit dem Team vom LV Vorarlberg gab es für die stärkste Spielerin Susi Sohm Rang eins und Platz zwei im Zielbewerb-Einzel. Mit Manuela Kohlmaier, Maria Kögler, Caroline Mangeng stand Susi Sohm nach Platz fünf im Vorjahr diesmal auf dem obersten Treppchen.

Mit den Plätzen 25 durch Manuela Kohlmaier und 31 durch Caroline Mangeng (38 Teilnehmerinnen) sorgten 2 weitere Damen des ESC Bregenz im Einzel-Zielbewerb bei der Staatsmeisterschaft für schöne Resultate.

Mit einer großartigen Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreichte Susi Sohm folgende Ergebnisse: 2. Rang im Einzel-Zielbewerb bei der Staatsmeisterschaft und somit Vizestaatsmeisterin (Platz 3 im Vorjahr) sowie den 1. Rang im Einzel-Zielbewerb bei der österreichischen Seniorenmeisterschaft und somit Staatsmeisterin (nach Platz 2 im Vorjahr).