Bregenz will zum Auftakt der Handball-Liga “Zeichen setzen”

“Es ist für mich natürlich ein besonderes Spiel”, betonte der 20-jährige Slowene, der ein “sehr schweres Match” gegen seine ehemaligen Teamkollegen und Fans erwartet. “Aber ich glaube, wir gehen als Favorit in das Spiel und werden auch gewinnen”, lautete die Prognose von Kikanovic. Die heimstarken Linzer haben sich im Sommer mit dem bosnischen Teamspieler Srdjan Predragovic verstärkt.

Der Rekordmeister aus Bregenz nahm nach den durchwachsenen Leistungen in der abgelaufenen Saison, in der man bereits im Viertelfinale an Schwaz gescheitert war, einen Umbruch im Kader vor. Mit dem 2,00-m-Hünen Paul Babarskas aus Litauen, Kikanovic und dem ukrainischen Teamspieler Roman Tschitschikalo befinden sich drei neue Hochkaräter im Team der “Gelb-Schwarzen”. Noch dazu gibt es einen neuen starken Mann an der Seitenlinie: Der Deutsche Jörg Lützelberger ist nun Bregenz-Trainer.

“Wir haben uns gut verstärkt, davon bin ich überzeugt. Vor allem in der Defensive und im Umschalten von Abwehr auf Angriff sollten wir heuer stärker sein als im Vorjahr. Hier ist die Handschrift des neuen Trainers schon jetzt erkennbar”, sagte Manager Christoph Makovec. “Natürlich braucht die Mannschaft noch Zeit, um sich hundertprozentig zu finden, nichtsdestotrotz ist ein guter Saisonstart – vor allem auch mental – für uns sehr wichtig. Wir wollen das Spiel in Linz unbedingt gewinnen, um gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen.”

Bregenz reist erst am Mittwoch nach Linz. Anschließend wird bis Freitag in Traun übernachtet und trainiert, um dann zum Europacupspiel gegen West Wien zu reisen. Das Hinspiel der EHF-Cup-Auftaktrunde findet am Samstag in der Südstadt von Maria Enzersdorf statt.

