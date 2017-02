Bregenz verbessert Hoschwasserschutz

In den nächsten acht Wochen wird in der Belruptstraße in Bregenz der Hochwasserschutz verbessert. - © Bilderbox

Umfassende Bauarbeiten in der Belruptstraße in Bregenz sind notwendig, um den Hochwasserschutz in der Landeshauptstadt zu verbessern. Am Montag begannen die Arbeiten, denen noch weiter Veränderungen folgen.