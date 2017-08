Bregenz mit Sieg zum Auftakt

Rekordmeister trat aufgrund des EHF-Cup Spiels bei Westwien am Samstag bereits heute zum Auftakt in der Handball Liga Austria beim HC Linz an. Am Ende gingen die Schützlinge von Neo-Coach Jörg Lützelberger als knapper Sieger vom Parkett.

Den besseren Start hatten die Oberösterreicher, schnell führten die Gastgeber mit 7:3. In weiterer Folge kämpften sich die Bregenzer dann allerdings wieder heran, nach fünf Treffern in Folge führte die Ländle-Sieben mit 8:7. Bis zur Pause wogte die Partie hin und her, Linz ging mit einer knappen 11:10-Führung in die Pause.

Auch nach Wiederbeginn verlief das Spiel lange Zeit ausgeglichen, ehe sich Bregenz beim Stand von 23:19 erstmals vom Gegner absetzen konnte. Diesen Vorsprung ließen sich Frühstück & Co. dann nicht mehr nehmen, auch wenn Linz am Ende noch einmal verkürzen konnte. Schlussendlich siegte Bregenz Handball zum HLA-Auftakt in Linz mit 25:23 und sicherte sich damit die ersten zwei Zähler.