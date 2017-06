Bregenz im Zeichen des Nachwuchsfußballs

Bregenz. Bei der vierten Auflage des größten Nachwuchs-Fußballturniers in der Region, dem Bodenseepokal, gaben sich heuer 96 Mannschaften ein Stelldichein. In den Kategorien U9, U11, U13, U15, U17 und U19 jagten knapp 2000 Kinder und Jugendliche an zwei Tagen dem „runden Leder“ hinterher.

Perfekte Organisation

Für die Annahme der Anmeldungen, die Organisation der Unterkünfte sowie die Erstellung der Spielpläne – insgesamt gingen 278 Partien über die Bühne – zeichneten in bewährter Manier Aydin Akdeniz und sein Team von Euro-Sportring verantwortlich. Die Vereine Schwarz Weiß Bregenz, Viktoria Bregenz und erstmals der SC Fußach stellten ihre Sportanlagen zur Verfügung und sorgten für die Verpflegung der hungrigen und durstigen Teenager, was eine große logistische Herausforderung darstellte.

„Nächstes Jahr holen wir voraussichtlich den SV Lochau mit ins Boot, dann können bis zu 120 Teams teilnehmen“, ließ Aydin Akdeniz wissen.

Starke Harder

Bei der Vergabe der Siegerpokale redeten auch heuer Teams aus dem Ländle in einigen Altersklassen ein Wörtchen mit. In den Kategorien U9 und U11 hatten die Kids vom FC Hard ihre Nasen vorne, in beiden Jahrgangsstufen jeweils vor dem FC Dornbirn.

Bei den unter 17-Jährigen erreichten die Jungs von Blau Weiß Feldkirch zwar das Finale, mussten sich dort allerdings dem SK Pilsen aus Tschechien im Elfmeterschießen geschlagen geben.