Bregenz hofft nach Voranschlag für 2018 auf schwarze Null

Die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz rechnet im Budget-Voranschlag für 2018 mit einer Netto-Neuverschuldung von 1,33 Millionen Euro. Bürgermeister Markus Linhart hofft, dass man ohne Neuverschuldung auskommt. Er klagt dabei aber über die eigene Machtlosigkeit in Finanzfragen.

Das Bregenzer Budget für 2018 sieht ein Volumen von rund 107,98 Millionen Euro (minus 2,31 Prozent) vor. Erwarteten Einnahmen von 91,72 Millionen (plus 5,22 Prozent) stehen Ausgaben von 92,97 Millionen (plus 3,26 Prozent) gegenüber. So würde die Gesamtverschuldung um 1,89 Prozent auf 71,97 Millionen, nach Abzug der Rücklagen auf 49,11 Millionen steigen. Dies entspricht einer Verschuldung von 2.409 Euro pro Bregenzer.