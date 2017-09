Bregenz Handball verliert Spitzenspiel der HLA gegen die Fivers Margareten

Am vierten Spieltag der Handball Liga Austria empfing Bregenz Handball die Fivers Margareten. Für die Hausherren ging es dabei darum, mit dem dritten Sieg in der noch jungen Saison punktemäßig zu den Spitzenteams aufzuschließen. Nach einer sehr ausgeglichenen Anfangsphase, in der die Bregenzer meist einen Treffer in Front lagen, kamen die Gäste aus Wien ab dem Spielstand von 10:10 immer besser in Fahrt. Zur Pause lag Bregenz bereits mit 14:18 in Rückstand.

Fivers spielen Sieg souverän nach Hause

Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von 14:20 kämpften sich die Bregenzer wieder zurück und kamen bis auf drei Treffer an die Fivers heran. Die Gäste ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und stellten mit vier Treffern in Folge wieder einen 6-Tore-Vorsprung her. Am Ende kassierten die Bregenzer mit dem 31:37 die zweite Niederlage der noch jungen Saison. Bereits am kommenden Freitag geht es auswärts gegen Krems weiter.