Bregenz Handball sucht einen neuen Trainer

Robert Hedin informierte die Vereinsverantwortlichen darüber, dass er und seine Familie ihren Lebensmittelpunkt im Sommer nach Skandinavien verlegen wollen, und er somit von der vereinbarten Ausstiegsklausel Gebrauch machen wolle.

Der Rekordmeister zeigt für diesen Schritt vollstes Verständnis und bedankt sich für die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Nach 2 erfolgreichen Saisonen mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga, in denen man trotz der Integration und der Weiterentwicklung vieler junger Spieler den Sieg im HLA-Supercup 2016, sowie 2 Vizemeister-Titel feiern konnte, gilt es nun in den nächsten Monaten nochmals voll anzugreifen, um sich vielleicht mit dem lang ersehnten Meistertitel aus dem Ländle zu verabschieden.

Präsident Roland Frühstück: “Wir möchten uns bei Robert für sein Engagement in den letzten Jahren bedanken. Er hat in Bregenz gute Arbeit geleistet, aber wir verstehen, dass er seine private Zukunft in seiner Heimat sieht. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles, alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.“