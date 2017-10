Bregenz gewinnt Heimspiel gegen Westwien

Im EHF-Cup war Bregenz Handball gegen Westwien noch ausgeschieden, am heutigen Abend sicherte man sich gegen die Hietzinger die Punkte im Ligaduell.

Die Lützelberger-Sieben erwischte einen perfekten Start in die Partie, bereits nach wenigen Minuten führten die Festspielstädter mit 6:1. Danach fanden die Gäste allerdings besser ins Spiel und verkürzten in kurzer Zeit auf 6:5. Bregenz setzte sich in weiterer Folge dank eines 4:0-Runs wieder auf Plus fünf ab, nach 30 Minuten wurden beim Stand von 13:9 für die Hausherren die Seiten gewechselt.

Auch nach Wiederbeginn kamen die Festspielstädter besser aus den Kabinen, zwischenzeitlich wuchs der Vorsprung nach einem verwandelten Siebenmeter von Kikanovic sogar auf Plus neun Tore an (23:14). Diese deutliche Führung ließen sich Frühstück & Co dann auch nicht mehr nehmen, auch wenn Westwien in den letzten Minuten noch Ergebniskosmetik gelang. Am Ende siegte Bregenz Handball souverän mit 28:23, Kikanovic und Frühstück waren mit neun bzw. acht Treffern die Topscorer an diesem Abend.