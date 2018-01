Breganze war für RHC Dornbirn eine Nummer zu groß

Die Stadthalle platzte aus allen Nähten, rund 400 Zuschauer ließen sich eine temporeiche, höchst interessante Partie nicht entgehen. Wie schon vor 4 Wochen beim Hinspiel in Breganze überzeugten die Favoriten aus Italien auch in der Stadthalle und setzten sich gegen die Hausherren erwartungsgemäß klar durch.

Sportlich begann das Match gegen den Erwartungen und Spielverlauf, Rodriguez

erzielte aus der Drehung heraus den überraschenden Führungstreffer für die Dornbirner.

In der 6. Minute hielt Mirantes zunächst einen Penalty gegen Cocco, dieser traf jedoch

kurze Zeit später nach einem Bandenabpraller zum Ausgleich. Ein Hattrick innert vier

Minuten durch Ambrosio war bereits die Vorentscheidung, danach hatten die Dornbirner

ihre Abwehr wieder im Griff und ließen bis zur Pause keine weiteren Gegentreffer

mehr zu. Nach Seitenwechsel baute Dornbirn Trainer Gende vermehrt auf seine

jungen U20-Spieler, die sich hervorragend verkauften. Für Mirantes hütete im zweiten

Spielabschnitt Gomes Da Silva das Tor der Hausherren und glänzte wie zuvor Mirantes

mit einigen schönen Abwehrparaden. Ein Doppelpack in der 33. Minute durch Costenaro

und dem Argentinier Platero brachte die Italiener mit 1:6 in Front, ehe Gomez del Torno

einen Penalty unhaltbar zum Anschlusstreffer versenkte. Dornbirn stets bemüht mit

guten Aktionen, hätte mit einwenig mehr Glück ein besseres Ergebnis erzielen können.

Hockey Breganze legte noch dreimal nach und zog mit genau demselben 9:2 Ergebnis

wie aus dem Hinspiel ins CERS-Cup Viertelfinale ein. Vor allem die U20-Spieler,

welche von Trainer Gende viele Einsatzzeiten bekamen, spielten mit den „Großen“

frech mit. Ärgerlich wieder der Gegentreffer acht Sekunden vor dem Schlusspfiff,

der diese Saison schon zur Gewohnheit wurde. Die physisch und spielerisch überlegenen

Titelaspiranten feierten mit ihren mitgereisten Fans, den „Ultras“, den Aufstieg in die

nächste Runde und treffen dort im Viertelfinale auf die Portugiesen von HC Turquel.