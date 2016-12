Breakdancer messen ihr Können

Feldkirch. (etu) Rund 80 Tänzer aus Frankreich, Deutschland, Schweiz, Marokko, Italien und Österreich sind angereist, um sich im „Pool“ zu messen. Gemeinsam mit der Offenen Jugendarbeit Rankweil organisierte die Tanzschule „One Step Ahead“ das fünfte „Risk Battle“ unter dem Motto „Love Unity – we are one“. „Das Angebot mit dem ‚Sleep-over‘ war eine tolle Möglichkeit, um mit den Tänzern auch nach dem Event in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und besser kennenzulernen“, meint Organisatorin Racquel del Rosario (One Step Ahead). „Wir hatten eine grandiose Zeit zusammen und werden mit allen in Verbindung bleiben.“

Physiotherapeuten vor Ort

Das tänzerische Talent durften die Teilnehmer in verschiedenen Kategorien darbieten, darunter Junior Battle, Family Battle (3 vs. 3), Crew Battle (4 vs. 4). „Das Event wird seit fünf Jahren in einem großen Jugendbeteiligungsprozess veranstaltet; beteiligt sind rund 30 Leute (Kernteam) und immer wieder neue Helfer“, erklärt Claudio Herburger (OJA Rankweil). Dieses Jahr waren auch Mütter der aufführenden Jugendlichen dabei. Des Weiteren wurde ein Physiotherapeuten-Team organisiert, das die Tänzer zwischen ihren Auftritten in Anspruch nehmen konnten. Die großen Gewinner bei diesem Event waren „Lil Zoo“ aus Marokko und „Sina“ aus Innsbruck.

Video: