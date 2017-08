Braunbär tötete jungen Tierpfleger in schwedischem Wildpark

Ein Braunbär hat in einem Wildpark in Schweden einen Tierpfleger angegriffen und getötet. Zusammen mit einer Familie war der Pfleger in ein abgeriegeltes Gehege gegangen, zu dem die Bären normalerweise keinen Zutritt haben. Offenbar hatte sich der Bär aber unter einem Zaun durchgegraben und dann den 19-Jährigen attackiert. Die Familie konnte sich in Sicherheit bringen.

Über den genauen Hergang des Vorfalls gingen die Berichte in verschiedenen Medien jedoch auseinander. Der 19-jährige Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Bär wurde getötet, der Park für den Rest des Tages geschlossen. Der Orsa-Park in der mittelschwedischen Region Dalarna ist nach eigenen Angaben Europas größtes Wildgehege für Raubtiere. Er erstreckt sich über eine Fläche von 320.000 Quadratmetern und beheimatet neben Bären auch Tiger, Leoparden, Luchse und Wölfe. (APA/dpa/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken