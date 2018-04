Brauerei Frastanz macht sich fit für die Zukunft

Große Investitionen für 2018 und 2019 geplant

Frastanz. Bereits seit 1903 steht das historische Sudhaus der Frastanzer Brauerei auf seinem angestammten Platz unterhalb des Hausbergs „Drei Schwestern“. Immer wieder wurde die Brauerei ergänzt und erweitert, trotzdem ist ein Teil der Infrastruktur in die Jahre gekommen. Nun plant die Brauerei in mehreren Schritten einen großen Modernisierungsschub.

Geplant ist dabei eine Investitionssumme von 4,5 – 5 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren. In einem ersten Schritt wird das bestehende Verwaltungsgebäude erneuert und erweitert. Der Umbau ist ebenso noch 2018 geplant, wie der Bau eines neuen Heizhauses, wodurch die Abwärme des Brauprozesses effektiver genutzt werden soll. Nachdem bereits 2017 eine Photovoltaikanlage auf dem Hauptlager errichtet wurde, soll nun eine zweite solche auf der östlichen Lagerhalle folgen. Der gesamte Umbau folgt strengen ökologischen Vorgaben. Die regionale Genossenschaftsbrauerei will sich in eine echte Biobrauerei verwandeln.