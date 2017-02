Braten stehlen: Mit den Spältabürgern live auf Beutetour

Seit dem 13 Jahrhundert sei man im Ländle am “gumpiga” oder “schmotziger Donnerstag” auf Diebestour durch die Küchen der Gemeinden und Klöster auf der Suche nach Braten. Während “gumpig” in etwa unterhaltsam oder lustig bedeutet, spielt schmotzig auf die an diesem Tag aus dem heißen Fett (Schmutz, Schmotz) herausgebackenen “Küachle” an.

Hochfasching in Vorarlberg beginnt

Gelebt wird der Brauch seit bis heute. Wir begleiten heuer die Feldkircher Spältabürger auf ihrer Diebestour. Ihr Beutezug startet beim Hotel Montfort. Ab halb 12 berichtet VOL.AT live vom Braten stehlen in Feldkirch.