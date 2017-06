Brasiliens Polizei wirft Präsident Temer Bestechung vor

Brasiliens Präsident Temer im Zwielicht - © APA (AFP)

Der brasilianische Staatschef Michel Temer gerät immer stärker unter Druck: Die Polizei hat nach eigenen Angaben klare Beweise dafür gefunden, dass der umstrittene Präsident Bestechungsgelder angenommen hat, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht an den Obersten Gerichtshof Brasiliens hervorging. Gegen Temer solle deswegen wegen “passiver Korruption” ermittelt werden, so die Polizei.