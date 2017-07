Brasiliens Ex-Präsident will trotz Verurteilung kandidieren

Lula will zurück in sein früheres Amt - © APA (AFP)

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva will gegen seine Verurteilung wegen Korruption Berufung einlegen und bei der Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren. “Sie haben mich nicht aus dem Spiel gedrängt”, sagte der in der Bevölkerung nach wie vor populäre Links-Politiker am Donnerstag vor Anhängern.