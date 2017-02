Sorgen um Sicherheit und Geldmangel gefährdet den Karneval - © APA (AFP)

Sorgen um die Sicherheit und fehlendes Geld haben in Brasilien zur Absage des Karnevals in mindestens 37 Städten geführt. Nach einer Erhebung der Zeitung “Folha de S. Paulo” wurden in insgesamt 13 Bundesstaaten, darunter Sao Paulo, Rio de Janeiro und Bahia Dutzende der traditionellen Veranstaltungen und Samba-Umzüge abgesagt, die als Höhepunkte im Stadtleben gelten.