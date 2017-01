Brasilianer räumt 3,5 Millionen beim Roulette ab

In einem Hotel-Casino in Punta del Este in Uruguay setzt ein Brasilianer beim Roulette 100.000 Dollar auf die 32 und gewinnt damit sagenhafte 3,5 Millionen Dollar.

Ein Video zeigt, wie Pedro Grendene Bartelle mit Freunden am Roulette-Tisch steht und auf einen großen Stapel Chips schaut. Jedoch stimmt die eingangs im Video genannte Zahl von 350.000 Euro Einsatz falsch, es ging lediglich um 100.000 Euro. Einsatz ver-36-facht Ganz cool und von Nervosität keine Spur nippt der Mann an einem Glas Wein. Ein Blick nach links auf die rollende Kugel, Sekunden später bricht dann tosender Jubel am Tisch aus. Die 32 gewinnt und Bartelle hat seinen Einsatz ver-36-facht, macht einen Gewinn von 3,5 Millionen Dolalr. In finanzielle Schwierigkeiten musste sich der Glückspilz jedoch nicht begeben, um den waghalsigen Tipp zu geben. Laut Daily mail ist Pedro Bartelle der Neffe von Alexandre Grendene Bartell, seines Zeichens Chef des weltgrößten Sandalenherstellers Grendene und laut "Forbes"-Magazine seit 2014 Milliardär. (red)