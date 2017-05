Brandstiftung – Serientäter in Linz geschnappt

Der Mann sei schon länger im Visier der Ermittler gestanden - © APA (Webpic)

Fünf Mal innerhalb eines Monats hat es in einer Linzer Wohnanlage gebrannt. Nun ist ein Verdächtiger gefasst. Der 60-Jährige sei schon länger im Visier der Ermittler gestanden, hieß es in einem Bericht der “Kronen Zeitung”. Aufgrund eines Unfalles sei er in der Intensivstation gelegen und konnte deshalb erst am Montag festgenommen werden. Die Polizei bestätigte dies.