Brandstifter auf Korsika in U-Haft genommen

Die Brände zerstörten bereits mehr als 2.000 Hektar Land

Im Zusammenhang mit den Bränden auf der französischen Ferieninsel Korsika ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Der 1962 geborene Mann sei in der Nacht zu Samstag festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft im korsischen Bastia am Sonntagabend mit. Er soll fünf Brände gelegt und so Wälder, Buschland und andere Anpflanzungen zerstört und Menschenleben in Gefahr gebracht haben.