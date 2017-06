Brandstetter in Sachen Bildungsreform weiter zuversichtlich

Wolfgang Brandstetter: Bildungsreform hat eine Chance - © APA

Vizekanzler Wolfgang Brandstetter (ÖVP) glaubt weiterhin an den Beschluss der Bildungsreform. In der ORF-Sendung “Hohes Haus” sagte Brandstetter, man habe vereinbart, sich nicht mehr über die Medien die gegenseitigen Positionen auszurichten: “Die Verhandlungen laufen so, dass man sich nicht ständig über die Medien etwas ausrichtet und deshalb hat’s eine Chance.”