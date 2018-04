Brandanschlag auf Moschee nahe Nablus

Mutmaßliche jüdische Extremisten haben in der Nacht auf Freitag einen Brandanschlag auf eine Moschee im Westjordanland verübt. Die Täter hätten die Eingangstür des muslimischen Gebetshauses in dem Dorf Akraba nahe Nablus in Brand gesetzt, teilte die israelische Polizei mit. Außerdem hätten sie in hebräischer Schrift die Worte "Rache" und "Preisschild" auf eine Wand gesprüht.

Polizei und Armee hätten Ermittlungen aufgenommen. Der Begriff “Preisschild” wird meist von radikalen Siedlern bei Racheakten verwendet. Diese Angriffe treffen vor allem Palästinenser. Aktivisten verwendeten diesen Ausdruck meistens, wenn sie sich für Einsätze der israelischen Regierung gegen nicht genehmigte Siedler-Außenposten im Westjordanland rächten.

In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Anschlägen auf Moscheen im Westjordanland sowie im Norden Israels gekommen. Auch Kirchen wurden geschändet. 2014 hatte Israels Präsident Reuven Rivlin einen ähnlichen Anschlag auf eine Moschee in Akraba als Terror verurteilt.