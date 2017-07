Brand lädt zur Alpengaudi

Brand. (mima) Drei Tage lang wird von Freitag bis Sonntag im Partylokal Heuboda die Post abgehen. Den Abschluss bildet dabei am Sonntag ein Open Air mit tollem Programm.

Buntes Programm an drei Tagen

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche bekannte Gesichter in Brand zu Gast und geben sich bei der Alpengaudi 2017 die Ehre. Den Auftakt macht dazu am Freitag Abend beim Warmup DJ ChrisJukebox, sowie Zaubermond und die Partyhelden. Am Samstag laden Alex Pezzei und Geri Tschann bereits ab 11 Uhr zu einer musikalischen Wanderung bevor ab 17 Uhr im Heuboda die Brandner Alphornbläser, Alex Pezzei und Vanessa Grand für Stimmung sorgen. Als Höhepunkt wird dann auch Geri der Klostertaler sein buntes Programm zum Besten geben. Den Abschluss der Alpengaudi 2017 bildet am Sonntag ab 10 Uhr das große Open-Air mit den Partyhelden, Julia Buchner, Robin Leon, Mario und Christoph, sowie natürlich Geri dem Klostertaler. Den Ausklang der Party im Brandnertal wird dann DJ ChrisJukebox gestalten.

Alpengaudi Brandnertal 2017

4. bis 6. August 204

beim Heuboda in Brand