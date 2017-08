Brand in steirischer Werkstatt forderte Schwerverletzten

Funkenflug könnte Treibstoff entzündet haben - © APA

Ein 37 Jahre alter Steirer ist am Samstag bei einem Brand in einer Werkstatt in Bruck an der Mur schwer verletzt worden. Der Chef der Firma, ein 36 Jahre alter Mann aus der Steiermark, stürzte nach Angaben der Polizei zu Fuß am Weg zum Unglücksort von einer Brücke auf die Brucker Schnellstraße S35. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen.