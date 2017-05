Brand in steirischer Kirche aus dem 15. Jahrhundert

Personen wurden nicht verletzt - © APA

Brandalarm hat es Samstagfrüh in einer Kirche in Stanz im Mürztal (Bezirk Bruck- Mürzzuschlag) gegeben. Der Brand in der Ulrichskirche dürfte laut ersten Ermittlungen im Bereich des Seitenaltars von einer brennenden Kerze ausgelöst worden sein, wie die Polizei mitteilte. Im Kircheninneren entstand erheblicher Sachschaden, sagte Kommandant Heinz Brunnhofer von der FF Stanz gegenüber der APA.