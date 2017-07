Brand in steirischem Gasthaus durch angezündete Müllbehälter

Laut Informationen der Polizei wurden erst Müllcontainer im Ortsteil Lind bei Scheifling angezündet. Vermutlich dieselben Täter steckten dann auch Container in der Nähe des Gasthauses an, das Feuer breitete sich schnell aus. Speisesaal, Gast- und Schankraum standen in Flammen, die Feuerwehren Scheifling, Niederwölz, Oberwölz, Teufenbach und Murau standen mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren 16 Atemschutztrupps mit jeweils drei Mann mehrere Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie verhinderten ein Übergreifen des Brandes auf ein Wohngebäude und ein Gästehaus. Erst in den Morgenstunden wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis in die Vormittagsstunden, da unter dem Dach immer wieder Glutnester aufloderten.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

(APA)