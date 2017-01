Brand in Mehrparteienhaus in NÖ – Zehn Bewohner gerettet

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf in Niederösterreich hat die Feuerwehr zehn Personen gerettet, die in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Eine Wohnung stand in Vollbrand, im Stiegenhaus breitete sich massiver Rauch aus, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Nach ersten Angaben wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Der Brand war am Freitag gegen 8.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache im fünften Stock einer siebengeschoßigen Wohnhausanlage am Reisenbauerring ausgebrochen. Über eine Drehleiter und einen Hubsteiger wurden zwei Personen von Balkonen gerettet, acht weitere wurden über das Stiegenhaus mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. Insgesamt wurden zehn Personen von der Feuerwehr gerettet, zudem wurden zwei Katzen und zwei Hunde aus verrauchten Wohnungen in Sicherheit gebracht. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren mit 120 Mitgliedern. Der Brand selbst konnte nach Feuerwehrangaben rasch gelöscht werden, massive Rauchentwicklung erschwerte aber die Arbeiten. Es handelte sich laut Resperger um einen massiven Atemschutzeinsatz, aus Sicherheitsgründen wurde das Nachbarhaus evakuiert. (APA)