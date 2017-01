Brand in Innsbrucker Studentenheim forderte ein Todesopfer

“Sie wurden leicht verletzt”, sagte der Einsatzleiter der Innsbrucker Berufsfeuerwehr, Marcus Wimmer, der APA. Das Feuer war am frühen Nachmittag “unter Kontrolle”, Brand aus konnte aber noch nicht gegeben werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im ersten Obergeschoß bereits in Vollbrand. Im Innenhof schlugen die Flammen an der Fassade und den Holzbalkonen entlang bis in den vierten Stock, schilderte der Einsatzleiter.

“Im Stiegenhaus fanden wir eine weibliche Person mit schweren Verbrennungen”, so Wimmer. In der Wohnung selbst dann die leblose Frau. Was zu dem Feuer geführt hatte, war unklar. Die Erhebungen diesbezüglich übernahm das Landeskriminalamt (LKA).

(APA)