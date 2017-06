Brand in Hohenweiler: Familie Kathan bietet Kleiderspenden an

Am Montag gegen 23.20 Uhr brach in Hohenweiler in einem Carport, welches direkt an ein Wohnhaus angeschlossen ist, ein Brand aus. Laut der Polizeipressesprecherin Susanne Dilp sind die Brandermittler derzeit vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Familie Kathan bietet Hilfe an

So wie vergangene Woche beim Brand in Götzis hält Vorarlberg zusammen und jeder will helfen. Das ist in diesem Fall jedoch nicht mehr nötig. Florian Kathan hat bereits bei der Feuerwehr Hohenweiler angerufen und mitgeteilt, dass sie so viele Kleider übrig haben und sie diese gerne mit der Familie aus Hohenweiler teilen möchten.

VOL.AT/Rauch © VOL.AT/Rauch

Es werden keine Kleiderspenden benötigt

Der Kommandant der Orstfeuerwehr Hohenweiler Armin Rottmaier weiß, dass die Familie ihren Blick bereits wieder in die Zukunft gerichtet hat. Laut dem Kommandanten ist es schön zu sehen, wie die Vorarlberger zusammenhalten. Da die Familie Kathan die Unmengen an gespendeter Kleidung bereits im carla Tex lagern muss, werden in Hohenweiler derzeit keine Spenden benötigt. Die Familie wird in den kommenden Tage nach Götzis fahren und das was sie braucht mitnehmen.