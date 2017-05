Vorarlberg: Zimmerbrand in Dornbirn

In Dornbirn kam es am Dienstag Nachmittag zu einem Zimmerbrand am Gerbergraben. In der von insgesamt vier Personen bewohnten Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes die Mutter mit einem Kind. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, die Wohnung ist dennoch unbewohnbar.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Gerbergraben in Dornbirn zeugt starke Rauchentwicklung von einem Zimmerbrand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen und eine Mutter mit ihrem Kind aus der von insgesamt vier Personen bewohnten Wohnung befreien. Wohnung unbewohnbar Derzeit werden noch Deckenteile der Wohnung abgetragen, um Glutnester ausfindig zu machen, berichten Einsatzkräfte vor Ort. Die Wohnung wurde durch den Brand unbewohnbar verwüstet, die Familie wird in einer Notunterkunft untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an. 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn und ein Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand. (red) Zurück zur STARTSEITE Zimmerbrand in Dornbirn-Haselstauden Leserreporter Bild an VOL.AT schicken