Brand in Dornbirn-Wallenmahd - Feuerwehr im Großeinsatz!

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist eine Maschine in einem Betriebsgebäude in Brand geraten. Die Feuerwehren befinden sich im Großeinsatz.

Feueralarm in Dornbirn am Mittwochmorgen gegen 06.00 Uhr: Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet in einem Betriebsgebäude im Fussenegger-Areal eine Maschine in Brand. Das Feuer war rasch unter Kontrolle gebracht, allerdings gelangten Funken via Entlüftung auf das Dach und steckten dieses ebenso in Brand. Die Feuerwehren befinden sich derzeit im Großeinsatz. Die Lage ist unter Kontrolle, heißt es, derzeit ist man noch mit Ablöscharbeiten beschäftigt.