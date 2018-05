Brand in Armensiedlung von Manila

Bei einem Brand in einer Armensiedlung der philippinischen Hauptstadt Manila sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen sind nach Angaben der Feuerwehr vom Donnerstag auch vier Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren.

Das Feuer war am späten Mittwochabend in einem leer stehenden Warenhaus ausgebrochen, in dem mehrere Dutzend Familien am Rande der Illegalität leben. Der Brand konnte erst nach mehr als drei Stunden unter Kontrolle gebracht werden.