Ein heißes Kirschkernkissen setzte in der Nacht auf Mittwoch die Bettdecke einer 78-Jährigen in Brand. Sie versuchte noch, die Bettdecke aus dem Fenster zu werfen, diese blieb jedoch hängen. Die sechs Hausbewohner, darunter vier Kinder, konnten sich in Sicherheit bringen und sind unverletzt. Das Haus selbst ist jedoch unbewohnbar. Wir fragten bei Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann nach, wie es der Familie geht und wo sie unterkommt.