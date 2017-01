In Harmanli kommt es immer wieder zu Zwischenfällen - © APA (AFP/Archiv)

Bei einem Brand im größten Flüchtlingszentrum von Bulgarien, Harmanli, sind 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer tobte in der Nacht auf Dienstag in einem Gebäude, wie der private Fernsehsender bTV unter Berufung auf den Leiter des Zentrums berichtete. Verletzt worden sei niemand.